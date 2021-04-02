«Газпром:» экспорт газа в дальнее зарубежье увеличился на 31%

Москва, 2 апреля. Начиная с января текущего года, «Газпром» наращивает поставки энергоресурсам потребителям из дальнего зарубежья.

Газовый экспорт российской транснациональной энергетической компании «Газпром» возрос на 30,7% в январе-марте по сравнению с таким же периодом за прошлый год. Экспортные показатели достигли 52,7 млрд куб. м. Об этом пишет РБК.

Пресс-служба компании отметила, что спрос на энергоноситель в странах Европы был примерно равен спросу, который наблюдался в зимний период.



Согласно опубликованной статистике, объем поставок газа из России в Турцию вырос на 106,6%, в Германию — на 33,3%, в Польшу Россия поставила на 18,5% больше, а в Сербию — на 71,3%. Финляндия закупила на 67,3% больше газа, Румыния импортировала на 90,4% больше энергоносителя по сравнению с предыдущим периодом, а Болгария — на 52,4%. Первый квартал продемонстрировал увеличение газодобычи «Газпромом» на 10,5% в годовом выражении. Значение достигло 136,2 млрд куб. м.

Недавно стало известно о том, что руководство «Газпрома» приняло решение о прекращении подачи топлива для дагестанских пользователей, имеющих серьезную задолженность за газ.