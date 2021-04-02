Руки в карманах, гуляет с чайком: Навальный в тюрьме превращается в «вора в законе»

Москва, 2 апреля. Журналисты разоблачили миф о «страданиях» осужденного блогера Алексея Навального, который за время в колонии успел приобрести «блатные» привычки.

Адвокаты Навального утверждают, что блогер «страдает и болеет», однако журналисты провели расследование и выяснили, что на самом деле осужденный не страдалец, а симулянт. В частности, на кадрах от 26 марта видно, как по второму отряду ИК-2 уверенно прогуливается Навальный с чашкой чая в руках. Стоит отметить, что в этот же день в его аккаунте в соцсетях появилась запись об «ужасном состоянии», в котором «уже с кровати встать тяжело и больно».

На кадрах, предоставленных Life, можно также наблюдать, как ведет себя заключенный по отношению к сотрудникам колонии. Убрав руку в карман и держа чашку с чаем, Навальный разговаривает с человеком в форме на повышенных тонах. Очевидно, блогер мнит себя «вором в законе», нарушая распорядок дня и по непонятной причине думая, что он находится на особом положении.

Ранее Федеральное агентство новостей выясняло, какие цели преследует Алексей Навальный, объявляя о голодовке.