Туроператоры Сахалина спрогнозировали разочарование россиян в курортах Турции

Южно-Сахалинск, 2 апреля. Несмотря на популярность отдыха в Турции у жителей Сахалина, с проведением отпусков на курортах этой страны могут возникнуть проблемы, считают местные туроператоры.

Если аэропорт Южно-Сахалинска не получит разрешение на прямые перелеты в Турцию до начала курортного сезона, то местные туристические операторы будут предлагать людям лететь на отдых с пересадками. Главная проблема заключается в необходимости «свежих» результатов тестов на отсутствие COVID-19.

«Для въезда в Турцию необходим тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета. Какая из наших лабораторий делает такой тест? Никакая. Самый быстрый тест через 5 суток делается», — рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в сети агентств «1001 Тур».

Отговорить людей от перелетов на турецкие курорты пытается и компания «Пегас Туристик». Сотрудники агентства просто боятся бронировать подобные билеты. Они аргументируют это отсутствием какой-либо конкретики в вопросах перелетов. Также в организациях переживают, что люди просто разочаруются в отдыхе на территории Турции.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавирусной инфекции Таиланд вынужден будет заняться обновлением сферы отдыха. Для увеличения стоимости одной поездки власти страны введут годовой запрет на массовый туризм.