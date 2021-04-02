ФАН публикует имена претендентов на победу в номинации «Наука и инновации»

Редакция ФАН представляет на суд читателей шорт-лист претендентов на премию «Хорошие новости России». В номинации «Наука и инновации» представлены материалы о перспективных разработках ученых, студентов и школьников, а также новости о внедрении передовых технологий в жизнь россиян. Победителя определят читатели путем онлайн-голосования, которое продлится до 14 апреля включительно. Звание лауреата премии «Хорошие новости России» и денежное поощрение в размере 100 000 рублей достанется обладателю наибольшего количества читательских голосов. Его имя будет опубликовано на сайте Федерального агентства новостей 16 апреля. Торжественное вручение премии с участием лауреатов и почетных гостей состоится в Санкт-Петербурге 30 апреля.

На победу в номинации «Наука и инновации» претендуют:

Татьяна Воротилова, корреспондент телеканала «Тюменское время» и ее репортаж «Тюменские ученые создают высокопрочный материал из алюминия». Посвящен он российским разработчикам, которые готовы дать ответ всему миру, как сделать так, чтобы двигатели в машинах служили практически вечно. Не менее амбициозные планы — создать строительные инструменты, которые не будут ломаться. Секрет ученых в модернизированном алюминии.

Анна Дарган, журналист РИА «Регион онлайн». Ее статья «Я рад подарить людям свободу передвижения»: Изобретатель из Татарстана создает приставки для инвалидных колясок» знакомит читателей с удивительным человеком. Житель Набережных Челнов Кирилл Климов дарит свободу передвижения людям, использующим инвалидные коляски. Электроприставка, которую сконструировал герой статьи, от аналогов отличается не только большей мощностью и проходимостью, но и низкой ценой, что особенно важно.

Зоя Юрьева, сотрудник интернет-издания «НГ-Регион». На премию номинирована ее статья «Сотрудники обнинских МРНЦ и «Технологии» запатентовали устройство, которое позволяет более эффективно диагностировать и лечить злокачественные опухоли». Это первый в мире патент на такое устройство. В свое время врачи МРНЦ регулярно обращались в компанию «Технология» за помощью в ремонте оборудования. Тогда-то ученые и поняли, что технику необходимо не просто чинить, а усовершенствовать. В результате на 3D-принтере была создана решетка из кобальта и хрома или нержавеющей стали. Теперь она успешно применяется при лечении злокачественных образований в области органов малого таза. Но на этом разработчики решили не останавливаться, у них уже есть идея создать похожее устройство для лечения других органов.

Наталья Трубина, корреспондент портала «Источник Онлайн». Интервью «Летающая тарелка, робот-звонарь и сферическая баня: хозяин первого в России вращающегося дома рассказал о необычном проекте в Кировской области» посвящено необычному туристическому проекту. Владелец и автор идеи рассказал о панорамных окнах (благодаря им можно наслаждаться звездным небом) и мини-обсерватории, которая вскоре появится.

Юлия Чудинова, журналист газеты «Красный Север». Ее статья «Как меняется снежный покров в Арктике и к чему готовиться оленеводам?» рассказывает об экспедиции по изучению снежного покрова, которая прошла на Ямале. Ученые проехали более 1000 км на трэколах по маршруту Лабытнанги — Сабетта и обратно, чтобы собрать данные о состоянии снежно-ледовых образований в разных природных зонах полуострова Ямал и понять, как они влияют на оленеводство. По мнению ученых, климат действительно меняется, на это указывает статистика. Но то, что происходит в Арктике, нельзя назвать глобальным потеплением. Это другие изменения климата — увеличивается частота нехарактерных погодных проявлений. Такая климатическая разбалансировка, уверены ямальские ученые, влияет в том числе на образование в тундре ледяных корок, которые затрудняют выпас домашнего оленя.

Марина Кудаева, сотрудник издания «ЛИЦА Липецкой области». На победу претендует ее материал «Липецкий студент бросил вызов производителям бионических протезов». Студент Липецкого технического университета Павел Дьяков бросил вызов производителям бионических протезов верхних конечностей. Свое изобретение он планирует совершенствовать, но уже сейчас ясно, что созданная им модель протеза руки будет по цене доступнее существующих аналогов, а еще максимально простой и функциональной.

Савина Наталья, журналист телерадиокомпании «Ямал-Регион». Публикация «Международная арктическая станция «Снежинка»: будущее уже здесь» посвящена амбициозному арктическому проекту. Вскоре в Арктике появится международная станция «Снежинка», разработкой которой уже сегодня занимаются ученые из России. Это будет полигон для отработки перспективных технологий и демонстрация того, что Арктика прекрасно подходит для комфортной жизни и работы человека даже в таких суровых условиях. Вопреки своему названию, «Снежинка» всегда будет теплой благодаря водороду и возобновляемым источникам энергии. Все для того, чтобы этот уголок природы оставался по-прежнему экологически чистым.

Елена Лалетина, корреспондент газеты «Наш Красноярский край». Материал «Искусственный интеллект в борьбе с коронавирусом» знакомит читателей с разработкой красноярских ученых, которые придумали, как использовать искусственный интеллект для более точного определения площади поражения легких COVID-19 и даже спрогнозировать возможные осложнения. Это позволит врачам быстро назначать больному необходимую терапию и реабилитировать его после перенесенного коронавируса.

Станислав Мищенко, обозреватель «Областной газеты». На суд читателей представлена его статья «Ученые из Екатеринбурга готовят космическую революцию». Недавно ученые из Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН рассказали о прорывной научной технологии, внедряемой на предприятиях Роскосмоса в Подмосковье и Калининградской области. Ноу-хау позволит создать новые двигатели для спутников и многоразовых ракет, разработкой которых сейчас занимаются инженеры в соседней Челябинской области. Также учеными ведутся разработки по перспективным материалам для космической отрасли. Самый интересный из них — композитный иридиево-рениевый суперсплав, который выдерживает температуру до 2200 °C.

Анна Трещалина, журналист интернет-издания «БОРЩ». Публикация «Врач и инженер из Коврова изобрели прибор, выявляющий две трети причин для похода в поликлинику» рассказывает о совместной разработке врачей и ученых системы контроля самочувствия человека. Уже сейчас она дает возможность определить две трети распространенных патологий. Разработка уже эксплуатируется — реализацией новинки по всей России занимается московская компания по продаже медицинской техники. Однако авторы изобретения уже ведут работу над второй версией системы контроля здоровья. Еще одна перспективная задумка — предусмотреть возможность использования искусственного интеллекта, который сможет проанализировать сведения и сделать вывод о возможных проблемах со здоровьем, а также предсказать изменение физиологического состояния человека.

ФАН желает удачи соискателям премии «Хорошие новости России» и напоминает, что премия была учреждена для поддержки авторов, чьи материалы продвигают и поддерживают позитивную повестку. Хорошие новости в России есть! Представленные работы — прямое тому доказательство. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 900 621 60 33 или адресовать на почту goodrussia@riafan.ru.