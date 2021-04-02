И. о. главы Горбунков задержали в Ленобласти по подозрению в мошенничестве

Санкт-Петербург, 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности главы администрации Горбунковского поселения Владимира Фалалеева.

Фалалеева допрашивают в рамках уголовного дела о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый заключил договор подряда на снос здания между индивидуальным предпринимателем и администрацией поселения. Исполнять договор в полном объеме не намеревалась ни одна из сторон договора.

Результатом махинаций стало хищение 597 тыс. рублей из бюджета МО Горбунковское сельское поселение. Деньги поступили на счет предпринимателя, он обналичил сумму и «поделился» ей с чиновником. Бизнесмен также задержан полицией в рамках уголовного дела.

Суд арестовал замглавы правительства Ставрополья Романа Петрашова по делу о мошенничестве, сообщал ФАН.