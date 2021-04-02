Раскрыты подробности о новой вакцине от коронавируса «КовиВак»

Москва, 2 апреля. Эксперты разъяснили особенности новой вакцины от COVID-19 «КовиВак», производство которой стартовало в России. Препарат разработан в Центре имени Чумакова.

Вакцина разрешена к применению у взрослых от 18 до 60 лет. Идет проверка ее эффективности для пожилых людей. «КовиВак» можно будет применять для вакцинации онкологических больных, диабетиков и аллергиков. Но такое разрешение Минздрав РФ сможет выдать после проведенных исследований, заявил директор ФНЦ имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Отличием этого препарата от двух других является использование цельного инактивированного вируса, а не фрагментов или искусственных копий. После прививки невозможно заразиться коронавирусной инфекцией, а иммунитет вырабатывается как после перенесенной болезни. Цельновирионная вакцина эффективна против всех мутаций SARS-CoV-2, заверил Ишмухаметов.

«КовиВак» вышла в гражданский оборот в марте, в ближайшее время вакцина поступит в российские регионы. Официальный старт производству дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.