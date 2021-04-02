Спикеры Африканского клуба обвинили ООН в попытке вмешательства в дела ЦАР

Москва, 2 апреля. Социологический опрос Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) среди граждан Центральноафриканской Республики показал, что уровень безопасности в стране значительно вырос. Местные власти пользуются поддержкой подавляющего числа населения. Центральноафриканцы видят в этом большую заслугу России, которая направила в республику инструкторов для обучения местных военнослужащих.

Однако недавно вышедший доклад независимых экспертов ООН искажает аспекты деятельности российских инструкторов в африканской стране, авторы документа приписывают им нарушение прав человека. Как отметил в ходе заседания Африканского клуба по теме «ЦАР: победа в гибридной войне» глава ФЗНЦ Максим Шугалей, аналогичный доклад ранее выходил по Ливии, и к нему вопросов не меньше.

«Я в Ливии был порядка двух лет, из них 2,5 месяца занимался социальными исследованиями. Встречался и беседовал с людьми, их были сотни. Я не видел там никаких экспертов ООН и, более того, я хотел посмотреть, кто эти авторы доклада — две молодые женщины. Представить себе в Триполи молодую женщину, которая за экспертной оценкой ходит по улицам, это немыслимо», — подчеркнул социолог.

По словам ученого, источником информации для доклада послужили сайты в интернете. При этом в докладе не указано, какие именно.

«Такая серьезная организация, как ООН, становится инструментом для давления и дестабилизации. Ее используют в качестве инструмента для вмешательств и изменения информационной повестки по африканским странам в свою пользу», — объяснил Максим Шугалей.

Ранее директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов обратился к представителям ООН с критикой в адрес сотрудников, позволивших себе обнародовать бездоказательные обвинения в отношении российских инструкторов.