Приближенные Муаммара Каддафи рассказали ранее неизвестные подробности его смерти

Арабский телеканал Al Arabiya выпустил серию документальных фильмов о последних днях жизни бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ленты основаны на рассказах племянника политика Махмуда Абдель Хамида и личного сопровождающего покойного Фараджа Ибрагима. Они обнародовали информацию о захоронении полковника, его сына Аль-Мутасима Биллаха и экс-министра обороны Абу Бакра Юниса.

«Помолившись за тела в зоне сельскохозяйственного сбыта, ночью мы направились на машинах в неизвестное место. Поездка длилась около полутора часов. Вооруженные люди не позволили мне смотреть по сторонам дороги, чтобы я не нашел могилы», — заявил родственник Каддафи.

Телохранитель рассказал, как пытался спасти полковника от атаки повстанцев и убедил его уйти из осажденного Сирта, когда митингующие оставят свои позиции. Для этого сотрудники службы безопасности защитили его автомобиль мешками с песком. Однако побегу политика помешали удары с воздуха.

«Им не удалось покинуть опорный пункт посреди ночи из-за вмешательства ВВС НАТО и трех ракетных бомбардировок», — признался Фарадж Ибрагим.

Сопровождающий Каддафи рассказал, что авиация атаковала машины. Многие сотрудники охраны погибли, остальные спасались бегством. Герой документального фильма уточнил, что видел в тот же день, после рассвета, как протестующие окружили автомобиль скорой помощи и выкрикивали лозунги о смерти ливийского политика.

Убийство Муаммара Каддафи стало следствием «арабской весны» и массовых беспорядков на территории североафриканской страны. Его гибель 20 октября 2011 года привела к затяжному кризису и увеличению террористической активности в государстве.