Мария Бутина ответила словами Сунь-цзы на пожелание тюрьмы от Карины Орловой

Москва, 2 апреля. Правозащитница Мария Бутина готовит ответ на хейтерские комментарии, которые она ежедневно получает через мессенджер. Об этом член Общественной палаты РФ заявила в разговоре с ФАН.

Накануне в своем Telegram-канале журналистка «Эха Москвы» Карина Орлова пожелала тюремного заключения для Бутиной в ответ на визит последней в колонию, где отбывает наказание осужденный мошенник Алексей Навальный.

«Ну ничего, Маришка, жизнь длинная, а ты еще молодая. Посидишь в тюрьме еще, где тебе и место — на родине уже», — написала Орлова.

Бутина рассказала ФАН, что постоянно получает негативные комментарии через Telegram. При этом она добавила, что говорит ответную реакцию на подобные сообщения.

«Мне пишут тысячи нелестных комментариев. Пишут на мой личный номер, используя доступ через Telegram-чат, — сообщила Бутина. — Интернет все помнит, и все номера у меня есть. Я не исключаю, что будет реакция на какие-то из них».

Собеседница ФАН подчеркнула, что знает, как поступить с критиками, но раскрывать секрет не стала, процитировав древнекитайского мыслителя Сунь-цзы.

«Я рассматриваю разные варианты реакции на это. У Сунь-цзы есть такое произведение, оно называется «Искусство войны». Там приводится одно из главных правил: никогда не сообщай врагу о своих планах», — резюмировала Мария Бутина.

Ранее Мария Бутина заявила ФАН, что санкции Запада — это часть скоординированной атаки на силовой сектор России, а Навальным просто воспользовались в рамках этой атаки. Мнение осужденного блогера о том, что западным столицам нужно применять санкции к крупному бизнесу РФ, никого не вдохновило, подчеркнула Бутина.