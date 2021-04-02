Авиакомпания «Россия» совершила первый рейс в эмират Рас-эль-Хайма

Екатеринбург, 2 апреля. Первый в истории самолет авиакомпании «Россия» приземлился в международном аэропорту эмирата Рас-эль-Хайма.

Рейс прибыл в аэропорт Рас-эль-Хайма из Екатеринбурга. По состоянию на данный момент авиакомпания «Россия» уже запустила самолеты в данный эмират из Москвы, Петербурга, Казани, Самары, Уфы, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Такую информацию сообщает на своем сайте газета Gulf News.

«Партнерство с авиакомпанией «Россия» — это важный шаг в расширении Международного аэропорта Рас-эль-Хайма», — отметил глава департамента гражданской авиации Рас-эль-Хаймы Салем бен Султан аль-Касими.

Недавно стало известно, что авиакомпания Finnair анонсировала возобновление полетов из Хельсинки в Москву. Согласно предварительной информации, авиасообщение между столицами возобновится 2 апреля.