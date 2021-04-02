Жительница Нидерландов скончалась после прививки препаратом AstraZeneca

Амстердам, 2 апреля. Прививка от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca стала причиной легочной эмболии и смерти жительницы Нидерландов.

Смерть женщины наступила из-за тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов в крови, объяснили сотрудники исследовательского центра Lareb. Первые побочные симптомы у скончавшейся проявились примерно через неделю после процедуры вакцинации.

Работники Lareb диагностировали легочную эмболию еще у пяти женщин после прививки от коронавируса препаратом AstraZeneca. Возраст пациенток составляет от 25 до 65 лет. Всего 46 стран мира одобрили эту вакцину от коронавируса, однако 24 из них временно отказались от препарата из-за данных о его побочных эффектах.

Десятки случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca выявили в Великобритании. Преимущества прививок против коронавируса перевешивают возможные риски вакцинации, заявили в британском Агентстве по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.