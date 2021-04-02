«Округлившийся» живот Бузовой вызвал горячие споры в Сети

Москва, 2 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками роскошным вечерним нарядом. Фото вызвало не столько комплименты и похвалу, сколько споры о «беременности» звезды.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» предстала на снимке в Instagram в облегающем платье, которое дополнила массивными серьгами и ярким макияжем с акцентом на губы.

«Первая мысль, о чем вы подумали, когда увидели это фото?» — обратилась она к подписчикам.

Многие фанаты признались в комментариях, что первым делом обратили внимание на красную помаду Бузовой и количество ретуши, благодаря чему звезда перестала быть похожей сама на себя. Ее даже перепутали с тяжелобольной актрисой Анастасией Заворотнюк.

Но наиболее горячие споры возникли в Сети из-за «округлившегося» живота Бузовой. Фанаты решили, что телеведущая ждет первенца.

«Подумала, что беременна»; «Подтверждаю! Уверена в этом. Наметанный глаз не обманешь»; «Кстати, тоже так подумала, сразу в глазах округливший животик», — написали комментаторы.

Бузовой после расставания с рэпером Давидом Манукяном приписывают то один, то другой роман. Заподозрили фанаты, например, отношения звезды с блогером Артемом Зуевым. Но он эти домыслы опроверг.