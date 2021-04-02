Законопроект по регулированию экосистем могут представить в 2022 году

Москва, 2 апреля. Правительство РФ вскоре может выступить с законодательной инициативой по регулированию экосистем. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, подходить к регулированию экосистем необходимо комплексно. Кроме того, большая часть мер, которые участники обсуждения выработают, Центробанком применяться не будет, передает ТАСС.

«Эти меры будут применяться правительством. ЦБ отчасти будет вовлечен в принятие мер, но консультативный доклад относительно рисков в самом финансовом секторе, где есть полномочия ЦБ, — это будет отдельный документ, который появится в течение нескольких месяцев», — отметил первый зампред регулятора.

Основная цель разработки подходов — устранить регулирующий арбитраж, который искажает конкурентную среду между иностранными и отечественными игроками.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что стремление крупнейших финучреждений к бизнес-модели, связанной с созданием экосистемы, несет в себе определенные риски.