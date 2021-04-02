Байден потратит 20 млрд долларов на уничтожение «расово несправедливых» автодорог

Вашингтон, 2 апреля. Президент США Джо Байден выделит крупную сумму бюджетных средств на борьбу с «инфраструктурной исторической несправедливостью», пишут американские СМИ.

В анонсированном недавно бюджете на оздоровление американской инфраструктуры более 20 миллиардов долларов выделено на демонтаж «расово несправедливых» автомобильных дорог, обнаружили журналисты издания Summit News. Администрация Байдена определила скоростную автомагистраль Клэйборн в Новом Орлеане и межштатную автомагистраль 81 в Сиракузах как два примера «давней и устоявшейся инфраструктурной расовой несправедливости».

Новая инфраструктура Штатов должна на общегосударственном уровне продвигать идеи «экологической чистоты и расовой справедливости». Уничтожение ряда скоростных автотрасс позволит воссоединить расколотые трафиком районы, в которых проживают представители цветных меньшинств. Всего же на обновление транспортной инфраструктуры, обеспечение ее устойчивого развития и устранение «структурных исторических несправедливостей» американское правительство выделило 621 млрд долларов.

«Инфраструктурный расизм и сохраняющееся экономическое неравенство подорвали возможности миллионов цветных рабочих», - говорится в официальном заявлении Администрации президента США.

Поводом для начала борьбы с «расистскими» автодорогами стало заявление министра транспорта США Пита Буттиджига. Буттиджиг обнаружил, что большое количество районов, заселенных афроамериканцами или выходцами из Латинской Америки, разделены автомагистралями или не обеспечены адекватным доступом к транспорту и коммуникациям.

Известный телеведущий Такер Карлсон уже назвал заявление Буттилджига «грабежом Америки» и высказал мнение, что в результате такой реформы гораздо больше дорог будет уничтожено, чем построено. Также вкладывание миллиардов долларов в демонтаж хайвэев открывает широкий простор для разного рода коррупционных схем, уверен ведущий Fox News.

«Люди, которые считают шоссе расистскими, получат десятки миллиардов долларов в рамках этого плана, пока они находятся в том, что администрация Байдена называет «районами с недостаточным уровнем обслуживания». Вам это не напоминает еще одну странную климатическая схему или план перераспределения доходов на расовой почве?» — спросил Карлсон у зрителей, припомнив еще несколько решений Белого дома, снискавших в консервативных кругах репутацию одиозных.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как Белый дом используют частные корпорации, например, Johnson&Johnson, для рекламы и продвижения и своей продукции. Новая вакцина от COVID-19, разработанная J&J, имеет ряд побочных эффектов, однако лоббисты продолжают убеждать американцев в ее пользе и безвредности.