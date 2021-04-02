Валерий Захаров: эксперты ООН намеренно искажают информацию о ситуации в ЦАР

Москва, 2 апреля. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров рассказал о намеренном искажении информации со стороны независимых экспертов ООН о ситуации в Центральноафриканской Республике.

Захаров в удаленном формате принял участие в заседании Африканского клуба, прошедшего под эгидой Фонда защиты национальных ценностей в Московском доме общественных организаций.

Он подтвердил, что в ЦАР действительно приезжали наблюдатели Организации Объединенных Наций, которые занимались подготовкой доклада. Однако эти люди не давали итоговое экспертное заключение.

«Все их опросы ограничивались городом Банги. За пределы столицы им, естественно, страшно выезжать. Но даже в Банги они получили немного другую информацию. Я с ними как-то беседовал, и у них в заключении была совершенно другая картина. Но потом, когда это ушло в Нью-Йорк, там все перефразировали», — объяснил Захаров.

По словам советника президента ЦАР, полевые сотрудники ООН знали, что результаты их работы подвергнутся правкам.

«Я их спрашивал, каким будет заключение. Они сказали: не факт, что в Нью-Йорке будет озвучено то, что удалось выяснить в ЦАР. Они прекрасно понимали политическую подоплеку ситуации», — констатировал Захаров.

В заключение он добавил, что действия «независимых экспертов ООН» направлены именно против России. Вопрос, почему они не обращают внимания на контрабандные поставки оружия группировкам, а также присутствие в ЦАР наемников из Чада, Камеруна и Судана, в организации предпочитают игнорировать. На преступления боевиков в ООН тоже смотрят сквозь пальцы, тогда как в отношении РФ выдвигаются безосновательные обвинения.