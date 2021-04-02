Папу русского стендапа выберут на выставке в Петербурге. ФАН-ТВ

В России традиция праздновать День смеха зародилась еще 300 лет назад. Тогда император Петр I посетил невиданное доселе представление, на котором актер должен был залезть в бутылку. Открывается занавес — а там плакат «Первое апреля — никому не верю». Совсем недавно в нашу речь вошел модный англицизм — на передовую смешить людей вышли стендаперы, которых раньше назвали комиками и юмористами. Кого же можно назвать отцом этого молодого жанра?

Ответ на этот вопрос найти сложно, но можно. В этом поможет выставка о советских комиках «Кто ты, папа русского стендапа?», которая начала принимать гостей в Доме-музее Ф. И. Шаляпина в символическую дату — в День смеха.

«Стендап-комики — это не кто иные, как последователи такой профессии как конферансье, что в переводе с французского, а до этого с латыни значит — связывающий, объединяющий», — объяснил стендап-комик Антон Борисов.

Историческая часть экспозиции включает предметы и фотографии коллекции актера и историка эстрады Григория Полячека. Большая «доска детектива», которую часто можно увидеть в криминальных фильмах, покажет взаимосвязи между королями сатиры Аркадием Райкиным и Михаилом Задорновым, Михаилом Жванецким и Ираклием Андрониковым. Когда знаменитые артисты выходили на сцену, зал взрывался аплодисментами.

«Некоторые сегодняшние стендаперы говорят, что юмор с них начался и на них закончился. Это не так. Все они слышали, видели, жили в том, что делали эти люди. Все меняется. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а в этот момент лежит в кроватке малыш с соской. Это будущий комик, который придет на смену сегодняшним. Все течет, все изменяется, как говорится», — поделился своим мнением писатель-сатирик, режиссер и сценарист Семен Альтов.

Юмористические театральные проекты начала XX века «Кривое зеркало», «Синяя блуза», «Летучая мышь» и «Балаганчик» переросли в «Клуб веселых и находчивых», «Голубой огонек» и «Вокруг смеха». На смену им пришли Comedy Club, Stand Up, «Открытый микрофон». Однако с исторической точки зрения родоначальником русского стендапа до сих пор считают легендарного конферансье, основателя и директора пародийного московского театра «Летучая мышь» Никиту Балиева.

Не секрет, что в отсутствие примеров для подражания в России все молодые стендаперы учились по записям концертов или учебникам зарубежных комиков, в том числе Луи Си Кея и Эдди Иззарда, перенимали их повадки, стили и фишки.

«В нашей стране эволюционно мы еще маленькие. Юмор достаточно шаблонный: «У меня такая девушка, у меня такая жена». А кто-то опускается до юмора ниже определенных достоинств», — отметил Антон Борисов.

Но будущее у стендапа в России есть — молодому поколению лишь нужно поднабраться житейского опыта и мудрости.

«Мир уцелел, потому что смеялся. Судя по тому, что в мире творится сегодня, надо смеяться как никогда. Поэтому люди хватаются за любую возможность: выходят, смотрят, читают смешное, чтобы немножко «тряпочкой протереть мозги», — заметил Семен Альтов.

Посетители выставки «Кто ты, папа русского стендапа?» смогут самостоятельно выбрать, кого можно называть родоначальником стендапа. Каждый билет на выставку — это бюллетень для голосования.