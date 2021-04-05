Зеленский и депутаты Рады пожертвовали молодежью Украины из-за табачного лобби

ФАН разобрался, чем угрожает отказ депутатов Верховной рады Украины от предусмотренного повышения акцизов на нагреваемый табак. Агентство выяснило, чьи интересы на самом деле так яростно защищает нардеп Давид Арахамия, лоббирующий поправку по снижению налога.

Предыстория

Напомним, что 16 января 2020 года Верховная рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которому ставка акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (IQOS, GLO) должна была повыситься на 320% с 1 января 2021 года.

Авторами поправок к законопроекту были глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и народные депутаты — члены налогового комитета. Гетманцев объяснял свою инициативу тем, что изделия из нагреваемого табака становятся все более популярны среди жителей Украины. В связи с этим и необходимо поднять акцизы на всю табачную продукцию до уровня сигарет с фильтром.

«У нас по состоянию на сентябрь прошлого года было недовыполнение поступлений в бюджет по акцизу на сигареты — 11 миллиардов, — делился своими соображениями нардеп в феврале 2020 года. — Проанализировали, почему, и увидели, что потребление сигарет с фильтром уменьшается, и растет потребление IQOS. А годовой план табачники выполняют за первый квартал. То есть происходит очевидный переток. И сами производители этого не отрицают».

Однако чуть больше года спустя, 25 февраля 2021 года, депутаты финансового комитета удивительным образом отказались от принятых мер и проголосовали за внесение в Раду поправки №55, которая предусматривает уменьшение акциза на нагреваемый табак на 30%.

Важно отметить, что принятие этих поправок лично лоббирует Давид Арахамия — глава пропрезидентской фракции большинства «Слуга народа» в Верховной раде. Уже с 12 апреля парламент Украины может рассмотреть лоббистские поправки о снижении акциза.

Таким образом, вся громкая риторика украинских законодателей о пополнении государственного бюджета, устранении неравных условий на табачном рынке и заботе о здоровье народа за счет поднятия акцизов на нагреваемый табак с 1 января 2021 года, оказалась неожиданно забыта.

Несостоятельные аргументы

Чтобы разобраться, что означает столь радикальная смена курса украинских законодателей, ФАН обратился к члену координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктору Зыкову.

«Если акцизы на табак не увеличивают, а снижают, то, к сожалению, это значит, что табачная индустрия оказывает прямое влияние на решение законодательных органов, фактически вынуждая принимать невыгодные для бюджета решения, — заявил эксперт. — Особенно, если это касается нагреваемого табака — курительных изделий, на которые делают ставку три крупнейшие транснациональные компании, в первую очередь Philip Morris».

Все аргументы, которые озвучивает Давид Арахамия в поддержку снижения акцизов, регулярно фигурируют в статьях Philip Morris Ukraine. Например, аргумент о повышении контрабанды на рынке нагреваемого табака, если существующий высокий акциз будет сохранен.

Однако Виктор Зыков подчеркнул, что технология изготовления нагреваемого табака специфична: его довольно трудно подделать и опасаться контрафакта было бы странно. Низкие объемы потребления (продукт не так давно появился на рынке), системы контроля и ценовая политика в регионе снимают вопросы по контрабанде.

Эксперт также обратил внимание на серьезные последствия снижения акцизов на нагреваемый табак.

«Низкая цена табачной продукции приводит к тому, что ее доступность повышается, — подчеркнул Зыков. — В первую очередь, конечно, для детей и подростков. Табачная индустрия стремится сделать нагреваемый табак популярным среди нового поколения и обеспечивает стоимость, необременительную для них».

Напомним, что на Украине официально разрешена продажа стиков IQOS и Glo несовершеннолетним, также, как и их реклама и курение нагреваемого табака в общественных местах. Следовательно, снижение акциза может привести к росту курения среди детей и подростков, которая и так растет с каждым годом.

Согласно данным Киевского международного института социологии, распространенность курения табачных изделий для электрического нагревания (ТИЭН) в 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно возросла. Доля курильщиков ТИЭНов между 2019 и 2020 годами увеличилась среди мужчин-курильщиков с 1,5% до 6,1%, а среди женщин-курильщиц — с 3,4% до 10,5%.

Под крылом Philip Morris

Так почему же нардепы Верховной рады так яростно выступают за снижение акцизов?

Значительную роль в истории с поправками действительно играет подразделение компании Philip Morris на Украине. Один из крупнейших табачных производителей страны регулярно выпускает материалы, в которых предлагает отказаться от предусмотренного повышения акциза, заменив его другими, более щадящими мерами.

Еще в ноябре 2020 года в СМИ распространилась информация о встрече Владимира Зеленского с Андре Каланцопулосом — главным исполнительным директором Philip Morris International. Тогда журналисты недоумевали, пойдет ли власть страны на заведомо коррупционный уговор.

А уже в декабре 2020 года руководитель президентской фракции в Раде Арахамия активно продвигал поправку о снижении акциза на 30%, убедив часть своей партии поддержать такое решение. Переписка, где Арахамия заявляет о том, что акцизы надо снизить, есть в открытом доступе. Однако тогда депутаты не поддержали эту поправку, грозившую потерями для бюджета страны.

После своего декабрьского провала Давид Арахамия взялся за лоббизм интересов с новым энтузиазмом. Он не скрывал своих встреч с представителями Philip Morris International и публично защищал украинское подразделение компании.

В результате «Филип Моррис Украина» даже подписала гарантийное письмо, в котором заверила украинское правительство, что выплатит потенциальные доходы бюджета в размере 11 миллиардов гривен (397 миллионов долларов США) в 2021–2022 годах от акциза на табачные изделия для электрического нагревания заранее, если Верховная рада проголосует за снижение налогов.

Письмо такого рода — прямое вмешательство в работу украинского парламента. Лоббирование этих поправок является грубым нарушением статьи 5.3 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, ратифицированной Украиной в 2004 году.

Помимо самих представителей Philip Morris за снижение акцизов на Украине выступают Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) и Американская торговая палата.

«Другие проблемы в голове»

Полтора года назад фракция «Слуга народа» заявила, что в отличие от предыдущей власти они не будут лоббировать интересы табачных компаний, которые убивают людей и подсаживают детей на никотин. Однако судя по тому, что Владимир Зеленский проводит тайные встречи с руководителем Philip Morris International, а Арахамия лично лоббирует снижения налога на нагреваемый табак, становится понятно, что защита молодого поколения от табачных изделий совсем не интересует власть.

Экономист и политолог Александр Дудчак не удивлен такому ходу событий. Он подчеркнул, что совершенно бессмысленно говорить о том, что украинские власти учитывают интересы народа и думают об их здоровье.

«У украинских политиков совершенно другие проблемы в голове, и они прекрасно понимают, что они у власти ненадолго, — заявил ФАН Дудчак. — Каждый пытается успеть что-то сделать для себя любимого. Это и объясняет многие поступки украинской власти. Каждый лоббирует то, что может».

Эксперт выразил уверенность, что Давид Арахамия продвигает свои табачные поправки не бесплатно.

«Это просто-напросто лобби интересов крупных компаний, ничего нового не происходит, — заключил политолог. — На Украине это осуществляется нескрываемо, и политикам совершенно безразлично, как на это реагирует общественное мнение».

Напомним, что ранее депутаты Верховной рады Украины приняли на рассмотрение проект закона о легальном обороте каннабиса на территории страны. Авторами законопроекта выступили представители правящей партии «Слуга народа», а также фракций «Европейская солидарность» и «Голос».