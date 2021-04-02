Летняя Универсиада 2021 года в Китае перенесена из-за пандемии коронавируса

Чэнду, 2 апреля. Всемирная летняя Универсиада, которая должна была пройти в Китае этим летом, перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Международной федерации университетского спорта (FISU) на официальном сайте организации сообщила о переносе летней Универсиады в китайском Чэнду. Турнир должен был пройти с 18 по 29 августа 2021 года.

В пресс-службе FISU подчеркнули, что исполнительный комитет организации принял такое решение из-за сложной эпидемиологической обстановки в КНР. Организаторы Универсиады рассчитывают, что смогут провести турнир в следующем году, когда ситуация с COVID-19 улучшится. В FISU подчеркнули, что решение о переносе направлено на защиту безопасности и здоровья всех вовлеченных лиц.