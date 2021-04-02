Неустановленный студент стал виновником ожогов у учащихся воронежского вуза

Воронеж, 2 апреля. Руководство воронежского вуза ответило, по чьей вине три человека получили ожоги глаз. В университете считают, что проступок совершил неустановленный студент.

По данным источника ФАН, инцидент произошел во время заседания кружка студенческого научного общества. Неустановленное пока лицо случайно включило облучатель. Пострадали три человека из 82, которых оперативно осмотрели офтальмологи.

Будущие врачи неофициально заявляли, что в аудитории длительное время работали кварцевые лампы. Студенты подчеркивали, что ожоги глаз могли получить десятки человек.