Названы популярные авианаправления с подешевевшими билетами

Москва, 2 апреля. Интернет-сервис путешествий и поездок проанализировал изменения стоимости авиабилетов в России.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Tutu.ru подсчитал, что средняя стоимость полета по России в первые два месяца текущего года составила 6 902 рубля против 7 389 рублей за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Среди популярных туристических направлений с подешевевшей стоимостью перелета выделяют Санкт-Петербург — Симферополь, где средний чек стал меньше на 11%, Москва — Санкт-Петербург с понизившейся на 9% стоимостью билета, а также Москва — Анапа. На юг теперь можно добраться на 6% выгоднее, чем раньше.

Средняя стоимость полета из Москвы в Горно-Алтайск понизилась на 60%. Слетать из Петербурга в Пермь можно на 59% дешевле, а перелет из города на берегах Невы в Саратов потерял ровно половину от стоимости.

Тем не менее некоторые направления, пользующиеся спросом, подорожали. Долететь до Симферополя из Москвы стало на 14–16% дороже, а добраться из Северной столицы до Сочи стало затратнее на 11–12%.

Недавно авиаперевозчик «Аврора» поделился своим летним расписанием полетов, которое будет действовать с 28 марта по 30 октября 2021 года.