Фермер и проректор института психоанализа: кто участвует в праймериз от Дагестана

Махачкала, 2 апреля. От Республики Дагестан на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» зарегистрировано девять кандидатов в Государственную думу. Прием документов продлится еще около месяца.

По словам секретаря регионального отделения партии Хизри Шихсаидова, за две недели с начала регистрации кандидатов на праймериз «Единой России» в Дагестане было подано 22 пакета документов. По итогам их рассмотрения, 12 человек были зарегистрированы как кандидаты в республиканский парламент, девять — в Госдуму России, одному было отказано.

«Для участия в предварительном голосовании в депутаты Государственной Думы восьмого созыва зарегистрировано девять человек, в Народное Собрание РД седьмого созыва — 12 человек», — рассказал журналистам Шихсаидов.

В частности, в праймериз «Единой России» примет участие член Общественной палаты России, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. На голосование он зарегистрирован как проректор Московского института психоанализа.

Также в выборах примет участие заместитель директора Республиканского молодежного центра Рашид Абдуллаев. Он также зарегистрирован на предварительное голосование в Народное Собрание Дагестана.

Другим кандидатом стал руководитель общественной организации по сохранению флоры и фауны «Эколог Дагестана» Эрнест Гамзатов. Также комиссия приняла документы у главы фермерского хозяйства «Гочор» Заирбека Юшаева.

Свои кандидатуры на праймериз выдвинули полковник полиции в отставке из Рутульского района Мейведдин Ибрагимов и адвокат из города Буйнакска Зульфия Исагаджиева. Список кандидатов также пополнили специалист Многофункционального центра Темур Атаев и главный специалист отдела регионального исполкома «Единой России» Исрапил Гаджибагомедов.

Ранее ФАН сообщал, что свою кандидатуру в депутаты Госдумы от Дагестана выдвинул отец Героя России Магомеда Нурбагандова, известного по фразе «Работайте, братья!», Нурбаганд Нурбагандов. Он примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по списку.

Праймериз состоится в период с 24 по 30 мая. Документы на регистрацию кандидатов будут приниматься до 29 апреля.