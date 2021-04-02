ООН превратилась в фейковую организацию в руках манипуляторов — Шугалей

Москва, 2 апреля. На примере Центральноафриканской Республики наглядно видно, как Организация Объединенных Наций превратилась в инструмент для манипуляций на международной арене. Об этом в ходе заседания Африканского клуба по теме ​​«ЦАР: победа в гибридной войне» заявил модератор форума, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог напомнил, что в конце прошлого года боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) попытались захватить столицу ЦАР и совершить госпереворот в интересах экс-президента Франсуа Бозизе. Обученная российскими инструкторами центральноафриканская армия нападение отбила и перешла в контрнаступление.

«После того, как боевики безоговорочно потерпели поражение, включились иные силы. Почему мы с вами и говорим о гибридной войне? Потому что началось давление на ЦАР через ООН. И очень стыдно и жаль, что организация, оплот стабильности, олицетворение международного права, превратилась в фейковую организацию, которой манипулируют для достижения своих целей, если никаких других вариантов нет. Стыдно за них», — заявил Шугалей.

Речь идет о бездоказательном докладе независимых экспертов ООН, в котором российским инструкторам приписали нарушение прав человека в ЦАР. Ранее глава ФЗНЦ уже раскритиковал соответствующие материалы.

Социолог считает, что исправить ситуацию можно при помощи реформирования структуры международной организации. По его словам, начать необходимо именно с ее экспертного сообщества.