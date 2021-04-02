Представлен электрический концепт-кар MG Cyberster

Лондон, 2 апреля. Принадлежащая концерну SAIC китайско-британская корпорация MG представила концептуальный родстер Cyberster. Новинка ориентирована на молодежь.

Публичный дебют модели запланирован на 21 апреля в Шанхае. Автомобиль оснащен электрической силовой установкой. Разгоняться до 100 километров концепт-кар может менее чем за три секунды. Запас хода Cyberster составляет 800 километров, передает Autonews.ru.

Оформление машины выполнено с оглядкой на классический спорткар MGB. Транспортное средство оснащено круглыми светодиодными фарами Magic Eye, диодными полосами по бокам кузова, фарами с LED-элементами и рисунком британского флага. Информацию о салоне электромобиля раскрывать не стали. Однако, судя по опубликованному ранее тизеру, автомобиль будет оснащен двумя разделенными перегородкой сиденьями и W-образным рулевым колесом с кнопками управления в стиле игровых консолей.

Аналитики ранее составили список машин, наиболее подходящих для российских дорог. Первое место в рейтинге занял автомобиль Renault Logan.