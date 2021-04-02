Сестра Федора Бондарчука назвала причину развода режиссера с первой женой

Москва, 2 апреля. Заслуженная артистка Наталья Бондарчук раскрыла правду об отношениях ее брата Федора с первой женой Светланой. Она объяснила, что привлекло режиссера в молодой актрисе.

Федор и Светлана Бондарчук казались идеальной парой. Мало кто мог подумать, что этот брак распадется. Сейчас режиссер и журналистка счастливы, но отдельно друг от друга.

Актриса, комментируя отношения брата, сообщила, что в последнее время в их семейной жизни все было непросто.

«Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала», — сказала Бондарчук в разговоре с изданием «Экспресс-газета».

Она не исключила, что новая жена режиссера Паулина Андреева прирожденный психолог. С ней, по словам актрисы, Бондарчук стал как новенький, пишет «Вечерняя Москва».

Федор Бондарчук был женат на Светлане несколько лет. В браке у них родились двое детей: сын Сергей и дочь Варвара. В 2016 году пара распалась. Спустя три года Бондарчук взял в жены актрису Паулину Андрееву. В марте этого года он стал отцом в третий раз.