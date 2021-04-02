Первая леди США подшутила над журналистами в самолете

Вашингтон, 2 апреля. Супруга президента США Джо Байдена Джилл устроила журналистам розыгрыш во время перелета из Калифорнии в Вашингтон, сообщает местное телевидение.

Первая леди 1 апреля решила подшутить над сотрудниками пресс-пула, притворившись стюардессой. Джилл появилась на борту самолета в черном парике с бейджем "Жасмин" и раздала пассажирам мороженое.

Затем супруга американского лидера вернулась в салон без парика и воскликнула: "С 1 апреля!". Журналисты рассказали, что никто из присутствовавших не узнал Джилл в парике.

Авторы Федерального агентства новостей ранее представили обзорный материал о происхождении Дня смеха и других интересных фактах, связанных с международным праздником.