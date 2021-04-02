Сын Шепелева и Фриске эмоционально отреагировал на рождение младшего брата

Москва, 2 апреля. Телеведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова заранее подготовили детей к появлению малыша в семье. О лучшем способе рассказа о новорожденном сообщил ведущий.

У звезды телевидения подрастает сын от Жанны Фриске, которой не стало в 2015 году. У Тулуповой есть дочь от первого брака.

Одними разговорами, по словам знаменитости, не отделаешься. В этом случае помогут подарки, о которых дети мечтали. Кроме того, хорошим способом станет посвящение в «старшие», добавил Шепелев.

«Взросликам мы вручили золотые медали «Старшему брату» и «Старшей сестре». Удобрили это именным тортом. И, знаете, теперь вместо «мы скормим его собакам» слышим «какой милый малыш». Все выдохнули, потому что впереди еще немало новых задач», — написал телеведущий на своей странице в Instagram.

Мнение подписчиков в комментариях под публикацией Шепелева разделилось. Одни считают, что с детьми нужно постоянно разговаривать и морально готовить к пополнению в семействе. Другие, напротив, уверены, что никакая спецподготовка в этом деле не нужна, пишет «Вечерняя Москва».

В конце марта Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Сейчас телеведущий вместе со своей возлюбленной думают над именем для малыша. Он даже устроил голосование на своей странице в соцсети.