Украинцы пошутили о смерти Зеленского в День смеха

Киев, 2 апреля. Шутка украинских пользователей Сети о смерти президента Украины Владимира Зеленского вызвала возмущение россиян. Подобный юмор сочли слишком жестоким.

В День смеха крупные компании и даже средства массовой информации разными способами пытаются разыграть окружающих. Некоторые шутки получаются забавными, но есть и такие, которые вызывают резкое осуждение.

И если юмористическое сообщение о том, что на Украине хотят запретить перевозить собак и котов в лифте, вызвало улыбку, то запись о «смерти Зеленского» вряд ли можно расценивать как проявление отличного чувства юмора. Тем не менее, именно так пошутили украинцы в одном из Twitter-аккаунтов.

«Срочно! Президент умер», — гласила запись в Twitter.

Откровенно несмешной и глупый, по мнению пользователей Сети, пост собрал 170 лайков и 81 репост. Россиян такое сообщение и вовсе возмутило.

«Деградация в развитии...», — упрекнула пользователь с ником gorskova.irina.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал о том, как в разных странах отмечают День смеха. Например, в Англии с 1 апреля все строго: шутить друг над другом можно только с полуночи до полудня. А вот в Португалии принято обсыпать друг друга мукой. Чем больше людей будет обсыпано, тем лучше.