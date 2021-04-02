Инвестиции в российскую недвижимость составили 613 млн долларов

Москва, 2 апреля. Объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил 613 млн долларов. Показатель на 27% меньше результата аналогичного периода прошлого года (835 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные исследования международной консалтинговой компании JLL. В первом квартале 2021 года основной интерес вкладчиков вызвали площадки под застройку. На долю инвестиций в жилую недвижимость пришлось 52% сделок. На втором месте оказался сегмент торговой недвижимости (19%), за ним следуют складские объекты (12%) и офисы (10%). Остальные вложения пришлись на гостиничный сектор и многофункциональные центры, передает РБК.

Объем сделок с зарубежными инвесторами на отечественном рынке недвижимости продолжает снижаться. Согласно данным международной корпорации CBRE, в первые три месяца их доля составила 3% от суммарного числа транзакций по сравнению с 6% за аналогичный период минувшего года.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон ранее сообщил, что для получения стабильной пассивной прибыли сегодня не подходят депозиты, а также падает инвестиционная привлекательность недвижимости.