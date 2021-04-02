Представитель киргизской диаспоры опроверг существование Киргиз-тауна в Москве

Мигранты из Киргизской Республики не пытаются создать собственный «город» в российской столице. Об этом заявил в интервью ФАН президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев.

Так он прокомментировал заявление члена президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председателя правления федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдана Безпалько о существовании Киргиз-тауна в Москве. Ранее Беспалько привел эту структуру в качестве примера, рассуждая о нежелании некоторых выходцев из Средней Азии адаптироваться к российским законам и культуре. Он отметил, что некоторые из них, наоборот, переделывают Россию под свои потребности.

«Я категорически не согласен. Я сколько живу на территории России, но никаких Киргиз-таунов я не видел. Таких нет и в помине», — категорично заявил представитель «Киргизского конгресса».

При этом собеседник ФАН согласился с тем, что в России проживает большое количество мигрантов из Киргизии.

«В рамках Евразийского союза для стран-участниц существует свободное передвижения рабочей силы, капитала услуг и так далее. Возможно, киргизские граждане достаточно привлекательны для рынка труда России, на них есть спрос, поэтому они приезжают. Но нет такого, чтобы они приезжали и как-то кучковались здесь», — пояснил Кожоев.

Общественник признал, что в Москве периодически открываются ориентированные на представителей киргизской национальности заведения, прежде всего кафе. Однако они не являются частью какой-то закрытой структуры и стать их клиентом может любой желающий.

«Естественно, если количество киргизов в городе растет, они хотят знакомый вкус, привычную еду. Есть спрос — люди открывают кафешки, рестораны. Но они и открываются, и закрываются. Из-за пандемии многие закрылись, кстати», — пояснил собеседник ФАН.

Глава «Кыргызского конгресса» добавил, что деятельность его соотечественников не ограничивается сетью кафе, парикмахерских или спортклубов и охватывает самые разные направления.

«Мы агитируем граждан Киргизии, чтобы они получали профессии. Стараемся, чтобы они были представлены в разных сферах: транспорт, услуги, строительство, ЖКХ — везде они представлены», — отметил Кожоев.

Он подчеркнул, что его соотечественники рассредоточены по всей Москве и комфортно существуют, работают, приобретают товары, получая различные услуги в соседстве с другими народами, проживающими в России.

«До советского периода мы проживали целое столетие с русским народом, и во время Советского Союза и после — тоже столетие. Вот эти более чем 200 лет совместного проживания сказываются на общей истории, культуре, близости менталитета. Наши граждане даже не задумываются о том, чтобы как-то отделяться. Я даже такого предложения не слышал, что давайте будем вместе какой-то кластер создавать», — заверил президент «Кыргызского конгресса».

Между тем о Киргиз-тауне, известном также как Киргиз-Сити — и в киргизском варианте написания через «ы» — можно найти немало информации в интернете. А журналисты «Комсомольской правды» еще в августе 2018 года прогулялись по невидимому «городу в городе». По информации автора публикации, он включает собственные юридические консультации, агентства недвижимости, кафе, спортклубы и другие заведения.