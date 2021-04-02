Расходы россиян на фитнес увеличились в марте

Москва, 2 апреля. Россияне потратили на занятия фитнесом 900 млн рублей в марте. Данный показатель вырос на 60% относительно прошлого года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

При этом расходы граждан на спорттовары остались на уровне прошлого года — 1 млрд рублей. Однако средняя цена покупки в специализированных магазинах уменьшилась на 15% по сравнению с 2020 годом и составила 3,4 тысячи рублей, передает ТАСС.

Традиционно весной повышается интерес к фитнес-залам: россияне активно готовятся к летнему сезону. В текущем году рост наблюдается с начала года, при этом отложенный спрос на занятия спортом реализуется — многие восстанавливают форму после долгого перерыва.

В марте 2021 года, помимо сезонного фактора, свою роль сыграла и законодательная инициатива по возмещению налоговых вычетов россиянам, занимающимся спортом, и их детям, резюмировал руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Государственная дума ранее приняла законопроект о социальном вычете по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги. Возмещается 13% от расходов на спортивные занятия на сумму не более 120 тысяч рублей.