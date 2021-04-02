Новый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» появился в Сети

Вашингтон, 2 апреля. Новый трейлер супергеройского фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» режиссера Джеймса Ганна появился в Сети.

Warner Bros. Pictures показала в ролике несколько новых кадров. В том числе зрителям продемонстрировали способность суперзлодея Нейтана Филлиона «распадаться» на части.

В фильме снялись Марго Робби, Джон Сина, Идрис Эльба, Сильвестр Сталлоне и другие. Действие картины разворачивается на отдаленном острове, куда главным героям придется отправиться в рамках очередного задания. Там они столкнутся со своими врагами.

Российская премьера фильма запланирована на 5 августа.

Студия Warner Bros. тем временем отказалась от производства спин-оффа супергеройского фильма «Аквамен». Главную роль в первой части исполнил актер Джейсон Момоа, известный по сериалу «Игра престолов».