В Йемене призвали ООН обеспечить права человека

Сана, 2 апреля. В столице йеменской провинции Мариб прошла первая гуманитарная конференция, посвященная беженцам и внутренне перемещенным лицам Йемена. Участники конференции призвали Совет Безопасности и Верховного комиссара ООН по правам человека выполнить свои правовые и гуманитарные обязательства перед народом Йемена и защитить граждан от совершаемых хуситами «бесчеловечных преступлений». Они также заявили о необходимости активизации гуманитарной деятельности региональных и международных организаций.

Некоторые участники, в частности глава организации йеменских журналистов Юсиф Хазиб, раскритиковали международное сообщество из-за отсутствия внимания к гуманитарному кризису и проблемам беженцев Йемена, обратили внимание на игнорирование деятельности террористических группировок.

Конфликт между правительством и повстанческими силами хуситов остается одной из главных проблем Йемена — на фоне гражданской войны и вмешательства Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, согласно информации различных международных и региональных организаций, в стране участились случаи нарушения прав человека, в их числе ограничение свободы слова, пытки, похищения и внесудебные казни.