Три цели голодовки Навального в ИК-2

Осужденный Алексей Навальный в среду, 31 марта, объявил о начале голодовки. Этим основатель ФБК (признан иноагентом) может добиваться сразу нескольких целей: актуализировать повестку о себе, добиться перевода в отдельную камеру или другое исправительное учреждение.

Из слов Навального следует, что голодовку он объявил с целью добиться обеспечения медикаментозного лечения. Ранее его адвокаты сообщали об ухудшении здоровья клиента, они утверждали, что у Навального отнимается нога и усилились боли в спине. Прошение о предоставлении лекарств осужденный направлял также в администрацию исправительного учреждения, где позднее подтвердили, что приняли заявку. Кроме того, была организована проверка членами ОНК, которая подтвердила оказание необходимой медицинской помощи Навальному.

Несмотря на это, осужденный объявил о начале голодовки до тех пор, пока его не осмотрит личный врач и не будут предоставлены лекарства. После этого в УФСИН России по Владимирской области сообщили, что Навальному оказывается вся необходимая помощь.

Заявление Навального о начале голодовки может быть средством для достижения осужденным ряда целей, например, улучшения условий содержания и попыткой «освежить» повестку.

Привлечение внимания

Главная цель, на которую направлена голодовка Навального, — привлечение внимания общественности к своей персоне. Отказ от пищи является серьезным решением, которое привлечет внимание СМИ. По данным «ОВД.Инфо», еще в 60-е годы прошлого века советские заключенные посредством голодовки смогли обратить на себя внимание западной прессы и добиться выполнения части выдвинутых требований. Пользу голодовки в медиа-плане в этой же статье подтвердила и адвокат Ольга Динзе, отмечавшая, что для создания общественного резонанса отказ от еды сработает «лучше всего».

Очевидно, на это рассчитывает и Навальный, объявляя голодовку и требуя предоставления лекарств. Однако в его случае обвинения руководства ИК в неисполнении обязанностей являются голословными, что подтверждается рядом проверок, прошедших сразу же после поступления первой жалобы заключенного.

Эксперты уже выступали с поддержкой этой позиции, подчеркивая, что голодовка Навального необходима лишь для «подогрева» повестки об основателе ФБК.

Перевод в отдельную камеру

Поскольку голодовка в местах заключения — явление нередкое, разработана процедура по работе с такими заключенными. К осужденному, объявившему об отказе от еды, приставляется медицинский специалист, который следит за его состоянием здоровья. Кроме того, заключенного могут перевести в отдельную камеру. Аналогичные методы применяются к подозреваемым и обвиняемым, при этом голодовка не является причиной для исключения человека из следственных мероприятий или конвоирования в иные места заключения.

В этом случае Навальный голодовкой может добиваться перевода в отдельное помещение, где, учитывая общеизвестные условия заключения и количество осужденных в одной камере, сможет отбывать срок в более комфортных условиях.

Перевод в другую колонию

Голодающий осужденный может рассчитывать на перевод в другое место отбывания наказания, тем более такая возможность предусмотрена законодательством. Эта мера применяется в том случае, если невозможно осуществить перевод голодающего заключенного в одиночную камеру в той колонии, где он отбывает срок.

С учетом заявлений Навального о якобы «пытках сном» в ИК-2 Владимирской области перевод в другое исправительное учреждение был бы решением проблемы, однако лишил бы сторонников блогера повода для спекуляций и поддержания актуальности повестки.

Ничего не изменится

Если же Навальный откажется от перевода в отдельную камеру или потенциального переезда, то это решение позволит усомниться в достоверности его голодовки. Поскольку процесс употребления пищи заключенными происходит внутри камеры, то не стоит исключать возможность, что остальные осужденные будут тайно подкармливать основателя ФБК.

Как уже отмечалось, в местах заключения отлажена система наблюдения за голодающими осужденными. Экс-подполковник ФСИН Сергей Овчинников рассказал «Открытым медиа», что в подобных случаях на отказавшегося от еды заводится «карта голодающего», куда заносятся сведения о массе тела и состоянии здоровья. При возникновении угрозы жизни применяется кормление через зонд. Учитывая это, долго вести бессмысленную продолжительную голодовку у Навального не получится.