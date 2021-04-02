«Брюссельский стукач» объяснил, почему НАТО не придет на помощь Украине

Брюссель, 2 апреля. Североатлантический альянс не рассматривает даже гипотетическую возможность военной помощи Украине.

К такому выводу приходят авторы популярного Telegram-канала "Брюссельский стукач", анализируя деятельность руководящих органов военно-политического блока.

Проведя очередное заседание постоянных представителей стран-участников, "коллективный разум НАТО" смог только выдвинуть несколько дежурных и безосновательных обвинений в российский адрес из-за эскалации конфликта на востоке Украины. То есть Альянс ограничился фразами политической поддержки, которые ни к чему не обязывают НАТО и ничем не помогают Украине, сообщает "Брюссельский стукач".

По мнению авторов Telegram-канала, недавние консультации военных атташе США, Канады и Великобритании с представителями командования ВСУ также являются обычной практикой и проводились скорее с информационной целью, чем для обсуждения неких совместных операций. Военные возможности НАТО в Восточной Европе довольно слабы и едва ли будут использованы для какой бы то ни было помощи Украине, резюмирует канал "Брюссельский стукач".

Ранее сообщалось, что пресс-служба украинского министерства обороны заявила о наличии гарантии США оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе.