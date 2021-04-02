Сергей Железняк: Промышленность Украины ждет зависимость от западных энергоносителей

Энергосистема Украины действительно находится на грани полного краха. Только виновата в этом не российская электроэнергия, а киевские власти, развалившие экономику страны. Такое мнение ФАН высказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Российский политик отреагировал на заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца, возложившего вину за разрушение украинской энергетики на РФ. Железняк отметил при этом, что морозная зима существенно усугубила энергетический кризис на Украине, обострив ситуацию с отоплением и подачей воды в дома граждан.

«Украинские чиновники лукавят, заявляя о полном отказе от российской и белорусской электроэнергии, — подчеркнул Железняк. — Именно поставки недорогого российского электричества позволили сохранить тепло в квартирах жителей Украины».

Депутат обратил внимание на то, как отразится политика властей Киева на простых жителях страны.

«Под очевидным давлением и в надежде на очередную подачку западных «друзей» власти Украины заявляют о скорой «интеграции» в европейскую энергосистему, а затем намерены перейти на американское ядерное топливо, — констатировал политик. — Для украинских граждан эти маневры означают только одно: петля коммунальных платежей затянется так туго, что большинство украинцев попросту не смогут платить за такие дорогие «услуги» со стороны государства и окажутся без доступа к элементарным удобствам».

Сергей Железняк подчеркнул, что при такой политике в области энергетики в будущем Украину ждет полномасштабная зависимость промышленности и сферы ЖКХ от западных энергоносителей.

«Украинские власти готовы запустить в страну не только американскую ядерную энергию, но и солдат НАТО, — заявил парламентарий. — Чем это закончится для самой Украины, тоже абсолютно очевидно — обретение суверенитета украинским государством станет несбыточной мечтой. Для России как непосредственного соседа беспокойной «незалежной» подобный маневр станет прямым поводом для соответствующего пересмотра национальной оборонительной стратегии».

Ранее Сергей Железняк заявил, что Россия не приемлет принципы, лежащие в основе различных блоков и санкций вместо сотрудничества, которые проповедуют в Брюсселе и Вашингтоне.