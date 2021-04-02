У тех, кто планирует совместить майские праздники с отпуском, осталось совсем немного времени, чтобы найти ответ на главный вопрос: «Куда поехать?» Тем более май — месяц во многом обманчивый: с одной стороны, на большей части территории страны наступают теплые денечки, с другой — на полноценный морской отдых на отечественных курортах рассчитывать еще рано. Вероятно, ради тропических радостей придется лететь за рубеж. А вот получить новые впечатления можно не покидая пределов России. Где и при каких условиях лучше отдохнуть на майские одному или с семьей? ФАН разбирается вместе с вами и предлагает свои направления.

Отмечаем майские праздники в России

Просторы нашей страны огромны, и заповедных уголков, ежегодно привлекающих тех, кто хочет поехать на майские праздники на машине, великое множество. Автолюбители давно освоили Крым, Черноморское побережье, Северокавказский регион. Но место, которое мы хотим предложить, находится на самом восточном побережье страны. Речь о Камчатке, ведь сегодня это активно развивающийся туристический кластер. Она представляет собой полуостров, омываемый Охотским и Баренцевым морями, а также Тихим океаном. Эта природная территория известна термальными и минеральными источниками, Долиной гейзеров, ледниками и вулканами, уникальной флорой и фауной.

Командорский заповедник и другие достопримечательности Камчатки

Самое хлопотное и утомительное в путешествии на Камчатку — это, конечно, дорога, даже если вы летите туда из Сибирского или Уральского региона. Длительность полета на самолете из Москвы до Петропавловска-Камчатского составляет примерно 8 часов 20 минут. Цена на билеты варьируется в зависимости от сезона и начинается от 13 тысяч рублей на одного человека в один конец. Климат на Камчатке считается морским со всеми вытекающими особенностями: зимы здесь нельзя назвать суровыми, а летом редко бывает жарко. Так что в период майских праздников здесь еще будет лежать снег, хотя температура днем прогревается до +18 градусов.

Программа туристического визита обычно включает посещение вулканов, купание в теплых водах термальных источников, рыбалку и общение с представителями местной фауны: морскими львами, котиками и так далее. За десять дней тура вы успеете побывать как минимум на вершине двух вулканов, самые популярные из них — Горелый и Мутновский. А вокруг вулкана Ключевского создан целый природный парк, где можно полюбоваться первозданной естественной красотой ландшафтов.

Командорский заповедник располагается на одноименных островах и добраться до него можно на местном теплоходе. Туристы могут посетить не всю территорию заповедника, а лишь ту часть, что находится вблизи села Никольское. Но и этого маршрута бывает достаточно для получения ярких впечатлений.

Заповедник «Брянский лес»

Для тех, кто не планирует длинные маршруты, предлагаем обратить внимание на красивейшую заповедную Придеснянскую территорию — Брянский лес, выделенную как заповедник в 1987 году. Лес располагается между двух рек — Десной и Нерусой, на землях Трубчевского и Суземского районов Брянской области. Добраться сюда можно на поезде, электричке и автомобиле. Ориентироваться нужно на поселок Суземка и станцию «Нерусса». На автомобиле вы проезжаете город Трубчевск и сворачиваете к Березовке. Отправным пунктом для путешествий считается центральная усадьба заповедника. От нее можно выбрать маршрут по одной из двух экотроп: «Наш дом — Брянский лес» или «Музей наличников». Следовать по ним можно с экскурсоводом или самостоятельно.

Конечно, создатели природной заповедной зоны не преследовали цель развлечь туристов. Скорее, возможность сохранить реликтовые растения и кланы редких птиц и зверей, встретить которых вы сможете с большой вероятностью. Местная достопримечательность и гордость экологов — черный аист, облюбовавший эти края для размножения. По пути вам могут повстречаться выхухоли, бобры, утки и даже черепахи. В мае здесь проводят специальные интерактивные семинары-экскурсии на открытом воздухе, посвященные птичьему пению. Правда, придется встать в четыре часа утра, чтобы застать самый разгар птичьих трелей. Специалисты-орнитологи расскажут о каждой поющей птичке, а если повезет, то вы сможете их даже рассмотреть.

Отдельно стоит посвятить время местам боевой славы в Брянских лесах, особенно если ваши дети воспитаны в духе патриотизма. Близ деревни Смелиж располагался партизанский аэродром, на котором принимали самолеты с боеприпасами, медикаментами и продовольствием. Ближайшая база отдыха с комфортными номерами находится в деревне Чухрай, можно также остановиться на ночлег в самом Брянске. Словом, Брянская область — прекрасное направление для тех, кто решает, куда поехать на майские праздники с детьми или без.

Куда поехать на майские праздники на море

Любителям морского отдыха, тропического солнца и теплого климата нужно учитывать, что месяц май крайне нестабилен по части погоды для многих курортных мест. Снег и метель вам, конечно, не угрожает, но вот ливни и ветра могут стать вашими спутниками. К примеру, точно «не сезон» в мае будет в Таиланде, Кении и Доминикане. А погода в Южном Вьетнаме и Малайзии может сыграть с вами в рулетку: либо повезет, либо нет.

Зарубежные морские курорты и круизы

Климатически стабильная Индонезия может стать прекрасным вариантом для пляжного отдыха и посещения достопримечательностей в мае. Но учитывайте, что в это время на местные пляжи съедутся туристы из многих стран, и, несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в мире все еще обострена, здесь будет довольно шумно и многолюдно. Да и лететь из Москвы в Индонезию придется целых 13 часов.

Самым популярным местом для отдыха считается Бали, который представляет собой один из Малых Зондских островов, омываемых Тихим океаном. Если просто купаться в океане скучно, вы можете, к примеру, принять участие в мероприятиях, посвященных буддистским и христианским религиозным праздникам, ведь Индонезия — страна мультиэтническая. Кроме того, любителям архитектурных памятников будет любопытно посетить храмовые комплексы Прамбанан и Боробудур, дворец на воде Тиртаганга, национальные парки Уджунг-Кулон и Лоренц.

Традиционно хороши для проведения майских праздников курорты Египта. В плане температуры воды и воздуха здесь самая благоприятная ситуация, так как в мае воздух еще не успевает слишком накалиться. Авиакомпании совершают еженедельные перелеты Москва — Каир. Далее, в зависимости от ваших предпочтений, можно выбрать старые-добрые песчано-коралловые Хургаду и Шарм-эль-Шейх, виндсерферский рай Дахаб, маленькую «рыбную деревеньку» на Красном море Марса Алам или средиземноморский Марса-Матрух.

Пляжное времяпровождение можно чередовать с осмотром местных достопримечательностей. Из Хургады удобнее добираться до Луксора и Долины Фараонов. Из Шарма можно заказать экскурсию на легендарную гору Синай, встретить там рассвет и посетить монастырь святой Екатерины. А направляясь в Марса-Матрух, вы неминуемо окажетесь в древней Александрии. В отелях на Средиземном море встретите много египтян: местные жители предпочитают курорты, расположенные именно на этом побережье. Сам же Каир интересен путешественникам со всего мира преимущественно районом Гиза, в котором, как известно, находится Долина пирамид, а также музеи. Здесь можно прогуляться по улочкам старого города, с удовольствием вдыхая ароматы многочисленных специй и перебирая сувениры, предлагаемые на небезызвестном местном рынке, или же отправиться в более современный многоэтажный пригород.

Еще один популярный вид отдыха в Египте — речной круиз по Нилу. Подобные путешествия рассчитаны на несколько дней и предполагают остановки в самых интересных исторических местах. В тот же Карнакский храм гораздо приятнее прибыть на круизном лайнере, нежели несколько часов ехать по пустыне из ближайшего туристического города. Причем на выбор туристов — круиз на старинном, винтажном, или же суперсовременном пароходе. Названия туристических круизных программ сами по себе очень колоритны: «Гранд-Круиз по Нилу», «Клеопатра», «Жемчужины Асуана».

Круизный отдых — прекрасная альтернатива пляжному, он непременно понравится тем, кто хочет совместить созерцание водной глади, комфортный гостиничный номер и каждый день новый вид за окном.

В европейской части мира очень популярны круизы по рекам Эльба, Дунай и Рейн, а также по городам и странам Средиземного моря и Балтики. Круиз по Эльбе охватывает территории четырех стран: Чехии, Польши, Австрии и Германии. Май — прекрасное время для посещения этих стран, когда можно любоваться не только архитектурными памятниками, но и цветущими садами и парками.

Путешествия по Средиземному морю часто называют «кругосветными», так как оно омывает берега сразу трех континентов. Различают круизы по Западному и Восточному Средиземноморью, с заходом в соответствующие маршруту города-порты. Западное направление предполагает посещение таких стран, как Италия, Испания, Франция и Тунис. Во время круиза по восточному Средиземноморью вы насладитесь видами Стамбула и Дубровника, а также Греции с ее островами Родос, Корфу и Миконос. Высокий сезон для средиземноморских круизов открывается уже в конце апреля, ведь именно май — один из самых удачных периодов для туристических прогулок по суше: с одной стороны, обычная жара еще не наступила, но с другой — воздух уже хорошо прогрет.

Настоящий калейдоскоп северо-европейской и скандинавской культуры ожидает туристов в путешествии по Балтийскому морю. Круизные лайнеры, как правило, стартуют из Санкт-Петербурга, программа включает посещение пяти-шести стран и столиц, среди них — Финляндия (Хельсинки), Эстония (Таллин), Латвия (Рига), Швеция (Стокгольм). Также в программу круизов иногда включают «нестоличные» города, к примеру польский Гданьск и немецкий Варнемюнде. Скорее всего, отправляясь в подобное путешествие, придется запастись теплыми вещами, но зато вы гарантированно не встретите большие толпы туристов.