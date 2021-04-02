Донецкий политик Бабенко раскрыл способ, которым Зеленский установил тиранию на Украине

Киев, 2 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский установил режим тирании в стране, уверен глава донецкого молодежного отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталий Бабенко.

С момента государственного переворота на Украине в 2014 году все слои общества охватил правовой нигилизм, рассказал Бабенко в интервью заблокированному Зеленским телеканалу «Перший Незалежний». В условиях кризиса государственных институтов украинский лидер нашел эффективный способ борьбы с политическими оппонентами.

«В 2014 году закон пошатнулся на Украине и начали искать разные пути, чтобы обойти этот закон. В данном случае господин Зеленский нашел этот путь в виде РНБО (СНБО — Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.). Зеленский полностью обошел обычные суды, Конституционный суд. Он нащупал свою стезю и теперь гнет линию тирании, как мне кажется. То есть сейчас закон на Украине имеет форму одного человека», — заявил политик.

Украинский президент уже использовал свое положение главы СНБО, чтобы признать недействительными российские паспорта жителей Крыма и Донбасса, а также запретить ряд СМИ, транслирующих неугодную ему точку зрения.

Политическое кредо Зеленского Бабенко описал фразой: «Либо по-моему, либо — никак». Донецкий политик убежден, что такое поведение украинского лидера противоречит понятию демократии и только усугубляет политический кризис в стране, расшатывая общество.

«Так быть не должно! Зачем мы тогда создаем парламент, зачем создаем партии? Каждый имеет свое мнение, каждый имеет свою позицию. Но закон пошатнулся, пошатнулся как наверху, так и внизу. Он идет все ниже, ниже и ниже, и уже никто его не воспринимает», — констатировал политик.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило мнения экспертов по поводу отношения стран Евросоюза к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналист и политический обозреватель Владимир Кацман рассказал, что в Европе не хотят говорить с Зеленским, потому что он не справляется со взятыми на себя обязанностями по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. С ним солидарен авторитетный политолог из Киева Руслан Бортник, который заявил, что в последние годы страны Запада все чаще предпочитают решать украинский вопрос без участия самой Незалежной. Результатом такого отношения стран европейского блока к Украине стало исключение страны из «нормандского формата».