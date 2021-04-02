Граждане России и Азербайджана погибли при перестрелке в Стамбуле

Стамбул, 2 апреля. Перестрелка между группами вооруженных граждан унесла жизни двоих людей, в том числе гражданина РФ чеченского происхождения.

Стрельбу зафиксировали в стамбульском районе Башакшехир. По предварительным данным, в результате происшествия два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Полиция задержала троих уроженцев Чечни, розыск еще четверых участников перестрелки продолжается.

Предполагается, что причиной конфликта стал неурегулированный вопрос с денежными долгами. В стрельбе также участвовали граждане Грузии и Сирии.

«Странная перестрелка» в Донбассе привлекла внимание журналистов The New York Times, сообщал ФАН.