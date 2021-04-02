Застройщики приостанавливают продажи жилья в Сочи на фоне растущего спроса

Сочи, 2 апреля. Продажи жилой недвижимости в Сочи останавливаются из-за растущего покупательского спроса, сообщила консалтинговая компания Golden Brown Group.

По данным аналитиков, с января 2021 года некоторые застройщики поставили на паузу реализацию лотов в многоквартирных домах, апартаментах и коттеджных поселках на несколько дней. После этого продажи возобновились, но уже с повышением цен в пределах 30%.

Эксперты отмечают, что из-за повышенного спроса на жилье в Сочи застройщики не ограничиваются плановым повышением цен, а делают это несколько раз в месяц. Иногда рост стоимости происходит даже на уже забронированный лот.

По итогам первого квартала спрос на жилую недвижимость в Сочи вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подорожание затронуло все ценовые сегменты, включая элитное жилье.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель ранее сообщил, что летний сезон на черноморских курортах Кубани официально начнется 1 мая. По данным бронирований на майские праздники, 20% россиян, которые планируют путешествия на эти даты, отправятся на отдых в Сочи.