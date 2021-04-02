Сосновский: У Юлии Навальной в Берлине давно уже есть другой «герой»

Находящийся в Германии политолог Александр Сосновский в комментарии ФАН объяснил, с чем может быть связано отсутствие со стороны Юлии Навальной поддержки мужу. Эксперт полагает, что в Германии жена оппозиционера до сих пор находится не только из-за сына, но и возможного любовника.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, а 25 февраля осужденного этапировали в ИК-2 Владимирской области, где он находится и сейчас. Позднее адвокаты заявили об ухудшении здоровья их клиента — по версии Навального, у него начала отниматься нога и появились боли в спине. Все это время супруга Навального Юлия хранила медиа-молчание, нарушив его лишь раз, когда, находясь в Германии, опубликовала в Instagram пост в поддержки мужа. Политолог Александр Сосновский связал отсутствие поддержки со стороны жены с рядом обстоятельств, главное среди которых — наличие возможного тайного любовника у Юлии Навальной.

«Есть информация, она пока не подтверждена, но она уже достаточно длительное время имеется, по крайней мере, в Германии. Это информация, что у Юлии Навальной уже давно есть другой «герой» и можно предположить, что сегодняшнее состояние четы Навальных основано именно на этом», — рассказал Сосновский.

Он подчеркнул, что предпосылки для этого сформировались еще в то время, когда Навальный только вышел из комы и в социальных сетях всячески демонстрировал благодарность жене.

«Есть все основания полагать, что личные взаимоотношения между супругами Навальными уже давно не являются такими примерными. Конечно же, они давно пытаются играть роль счастливой супружеской пары, но, если внимательно проанализировать первые посты в Instagram, которые Навальный опубликовал после своего возвращения в нормальную жизнь, еще из [берлинской клиники] «Шарите», в этих текстах очень четко видно такую явную попытку показать свою любовь к супруге. На самом деле, скорей всего, этого нет», — подчеркнул политолог.

Сосновский также не исключил, что причиной ухудшения отношений между казавшейся «идеальной» супружеской парой могла стать ревность со стороны Юлии. Навальный в ходе его работы в ФБК (признан иноагентом в РФ) был постоянно окружен женщинами, присутствие которых могло не нравиться его супруге.

«Ну и, кроме всего прочего, тут уже нельзя уйти от психологии — фактор личной неприязни Юлии Навальной к целой плеяде женщин, которые окружали Навального. Я не хочу говорить о любовных интригах, но мы все прекрасно понимаем и такое чувство, как ревность. И ревность не только как к своему супругу, но и как к руководителю какой-то организации у Юлии Навальной, которой приходилось постоянно находиться рядом с окулистом Алексея, рядом с Марией Певчих, которая вдруг появилась как бы из ниоткуда, с Любой Соболь… Конечно это толкает Юлию в совершенно другую сторону», — отметил Сосновский.

Напомним, ранее канал «Царьград» опубликовал интимные фотографии главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, которые она, по информации издания, отправляла Навальному. Кроме того, она же является окулистом осужденного, которого упоминает Сосновский. Само СМИ обвиняло основателя ФБК в измене жене с Васильевой. Политолог также упомянул Марию Певчих, которая, со слов остальных сотрудников ФБК, возглавляет отдел расследований. Сотрудница фонда находилась в непосредственной близости к Навальному во время поездки в Томск, и в СМИ муссировалась информация, что они оба могли проводить время в одном номере в отеле. Учитывая эти факты, жена Навального вполне могла испытывать дискомфорт, а момент замены условного срока на реальный стал для нее переломным.

«Мы видим начало новой попытки «воссоздания» Юлии не в роли [экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы] Тихановской, а в роли самостоятельной женщины, которая может обойтись и без супруга. Она с этого момента строит жизнь по-своему. Она уехала официально на день рождения к сыну Захару, а параллельно с этим, у нее состоялись, и еще, видимо, состоится целый ряд бесед и консультаций на тему того, как она будет вести свою работу. Есть все основания полагать, что это будет некий разворот в сторону феминизма, в сторону ЛГБТ, что именно это она привнесет в бывшие структуры Навального. Это тоже ее отделяет от «старой гвардии» — [объявленного в розыск Леонида] Волкова, Соболь и всех остальных», — резюмировал Сосновский.

Учитывая всю приведенную выше информацию, можно предположить, что отношения семьи Навальных держались только на политических амбициях Алексея и финансовых потоках, которыми он мог управлять, находясь на свободе. Теперь, в колонии, основатель ФБК не способен контролировать ситуацию, поэтому руководство фондом перехватил Леонид Волков. Юлия, со слов Сосновского, переключится на другую деятельность, однако не станет идти по пути Светланы Тихановской.