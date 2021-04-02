Политолог рассказал о гибридных войнах Запада против Москвы и Минска

Москва, 2 апреля. Власти РФ обеспечили безопасность страны в пределах национальной территории. Но с защитой экономических и политических интересов на дальних рубежах у Москвы еще много проблем.

Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал политолог-американист, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По мнению эксперта, коллективный Запад продолжит оказывать давление на РФ, в том числе, используя гибридные войны.

«Это война, в которой технологии информационных манипуляций и инструменты киберударного воздействия на важнейшие объекты управленческой и социальной инфраструктуры (что мы видели в Иране и Венесуэле) дополняются возможностью локального использования силовых инструментов», — сказал Евстафьев.

По словам политолога, к классике гибридных войн можно отнести сложившуюся ситуацию в Белоруссии. Запад будет интенсивно совершать методы гибридного политико-силового противоборства, считает профессор. Он убежден, что «киберударные средства воздействия на противника становятся все деструктивнее». Дмитрий Евстафьев также высказался против сокращения оборонных расходов.

«Когда я слышу, что после восстановления устойчивого стратегического ядерного сдерживания США, в частности, за счет гиперзвуковых стратегических средств, можно расслабиться и начать сокращать военные расходы, меня это удивляет. Эти люди, вероятно, плохо понимают, что происходит в современном мире», — сказал он.

Ранее сообщалось, что профессор Евстафьев заявил о готовности элиты России к силовому сдерживанию США.