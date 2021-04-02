Гендиректор RuTube заявил о перезапуске видеоплатформы в новом формате

Москва, 2 апреля. Российский видеохолдинг RuTube объявил о перезапуске своей платформы. Об этом следует из пресс-релиза, попавшего в распоряжение СМИ.

Первые изменения затронули веб-версию сайта. Разработчики предоставили пользователям возможность смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию и создавать тематические плейлисты. К тому же у авторов роликов есть возможность монетизировать их.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере», — рассказал генеральный директор RuTube Роман Максимов.

В третьем квартале этого года запланирован перезапуск мобильного приложения видеоплатформы. Специалисты также намерены доработать функции управления контентом. Сейчас библиотека платформы насчитывает более 3 млн видео. Многие эксперты считают, что RuTube — это отличная альтернатива сервису YouTube.