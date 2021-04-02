Спасенного в Домодедово енота Делика перевели в уличный вольер и нашли ему подружку

Москва, 2 апреля. Енот, которого зимой этого года достали из-под капота одной из машин на стоянке в Домодедово, постепенно осваивается и перестает бояться людей.

В данный момент малыша по кличке Делик перевели в уличный вольер, где он может с удовольствием принимать солнечные ванны. Об этом рассказали представители общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество». По словам сотрудников центра, енот уже прошел все необходимые обследования у ветеринаров. Сейчас за его здоровьем по-прежнему наблюдают специалисты.

«К слову, состояние Делика — стабильно отличное, и с учетом рекомендаций врача енот переведен в уличный вольер для принятия солнечных ванн», — сообщили сотрудники центра в Instagram.

Для енота специально создали вольер с теплым укрытием. Делик даже нашел себе подружку, которая живет неподалеку от его клетки. Енотиха совсем ручная и учит его не бояться людей. Работники зверинца также рассказали, что существенно расширили рацион питания хищника. Если раньше он питался только виноградом и яйцами, то теперь начал есть творог, мясо и фрукты.

Не так давно в одном из кафе Москвы также произошел забавный инцидент с енотом. Сотрудники заведения около московской Шабаловки рассказали о хищнике, который совершил набег на их заведение. По их словам енот пробрался на кухню, украл пачку печенья, а после разбросал его по полу.