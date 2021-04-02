В Госдуме обеспокоены просьбой жителей поселка Ленинградской области

Депутат Госдумы Евгений Марченко в беседе с ФАН призвал ответственных лиц разобраться с проектом реконструкции аэродрома в поселке Левашово.

На днях представитель инициативной группы жителей поселка Парголово Николай Еськин обратился к депутату Евгению Марченко с запросом посодействовать внесению в проект пункта о переносе трассы снижения самолетов за пределы жилых застроек поселка Парголово.

В обращении отмечается, что реконструкция военного аэродрома в Левашово, выполняемая по указанию президента РФ Владимира Путина, предусматривает создание на его территории гражданского аэропорта. Это приведет к увеличению интенсивности взлетов и посадок гражданских самолетов и вертолетов в дополнение к военным.

Жители отмечают, что «в настоящее время трасса самолетов и вертолетов, идущих на взлет и посадку, проходит над жилыми домами в поселке Парголово, что создает далеко не комфортные условия проживания». В письме также отмечается, что после реконструкции аэродрома условия жизни населения в поселке изменятся в «худшую сторону».

Депутат Марченко в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, что в таких условиях жители поселка не могут нормально отдыхать и ежедневно беспокоятся о своем здоровье и даже жизни.

«Ко мне обратилась значительная группа жителей поселка. Они собрали подписи. Жители недовольны, что над их домами низко пролетают самолеты. В том числе они боятся за свою безопасность», — сказал он.

Марченко призвал незамедлительно разобраться с проблемой.

«Я хочу обратиться к руководителю Газпрома Алексею Миллеру, ведь речь идет именно об авиации Газпрома. Нужно обратиться к министру обороны Сергею Шойгу: Левашово — военный аэродром. Также нужно привлечь администрацию Санкт-Петербурга, вице-губернатора Максима Соколова, так как именно он отвечает за транспортный блок. Кроме того, я хочу обратиться в Росавиацию», — заявил политик.

Депутат отметил, что сложившуюся ситуацию нужно решать ради безопасности и комфортной жизни людей.

«Необходимо идти навстречу жителям. Нужно, чтобы специалисты посмотрели, что можно сделать: сместить эту взлетно-посадочную полосу, перенести ее в другое место или разработать иные маршруты для посадки самолетов», — сказал он.

По словам депутата, если его просьбы останутся незамеченными, он будет обращаться к транспортному прокурору.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компания «Газпром» выделит 41 миллиард рублей на строительство аэропорта Левашово в Петербурге. Второй аэропорт не станет альтернативой Пулково, а будет использоваться для ведомственных перевозок «Газпрома».