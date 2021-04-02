Обвинения в адрес России во «вмешательстве» в американские выборы — лейтмотив политики США на протяжении последних пяти лет. В очередной раз на выборах президента США 2020 года «российское вмешательство» стало прикрытием для распила многотриллионного американского бюджета.

Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, как американская элита заметает следы фальсификаций на выборах, а также какую роль сыграли «фабрики троллей» в Африке в выборах Джо Байдена. По итогам расследования ФАН направил запросы в Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР), Минюст США, Национальный фонд демократии (NED), Агентство национальной безопасности (АНБ), а также в офис Демократической партии США с просьбой прокомментировать выявленные журналистами махинации.

Имитация угрозы

ФБР вновь голословно обвинило Россию во «вмешательстве» в выборы в США 2020 года. Российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от американской разведки предоставить доказательства, напомнив, что предыдущие обвинения во вмешательстве в 2016 году так ничем и не подтвердились. При этом «расследование» обошлось американским налогоплательщикам почти в 30 миллионов долларов.

Тем не менее ЦРУ и ФБР продолжают дезинформировать американских граждан, рассказывая о российской киберугрозе, русских хакерах, фабрике троллей и вмешательстве в выборы. Очевидно, американские спецслужбы делают это не ради заботы о гражданах, а исключительно в погоне за материальными выгодами.

США — единственная страна, где работают 18 спецслужб! За последние годы их финансирование достигло рекордных показателей, а антироссийская истерия сыграла в этом ключевую роль.

Отставной агент ФБР США рассказал ФАН, для чего действительно была придумана «российская угроза». По его словам, американские специалисты давно увлечены придумыванием новых «угроз», будь то запрещенные на территории РФ «Талибан»1 и «Исламское государство»1 или «российское вмешательство». А за это получают щедрое вознаграждение от властей.

Также в распоряжении ФАН оказались переписки высокопоставленных офицеров Национального фонда демократии (NED), где они обсуждают обвинения против «русских хакеров».

«Фабрика троллей» в Африке

Минюст США снял обвинения с компании «Конкорд» в марте 2020 года, однако не прошло и месяца, как телеканал CNN опубликовал очередное «расследование» об «Агентстве интернет-исследований». По данным журналистов, теперь «фабрика» работает из Ганы и Нигерии.

Однако сотрудник африканской «фабрики» Сет Виреду рассказал ФАН, кто действительно нанял его на работу. По его словам, представитель фонда Open Society, международной организации, учрежденной финансистом Джорджем Соросом, предложил ему возглавить общественную организацию с платформой в социальных сетях, деятельность которой направлена на чернокожих.

«Они попросили, если кто-то спросит меня, кто платит мне, кому принадлежит все, чем я занимаюсь, я должен сказать, что это русские», — признался Виреду.

Когда же Виреду и другие нанятые сотрудники приступили к работе, оказалось, что в их задачи входит реклама Трампа. К несчастью Open Society и Сороса, нанятая команда отказалась восхвалять Трампа и решила писать по Байдена. Такая самодеятельность не устроила фонд Open Society. Но в этот раз они решили действовать уже не через силовиков. В Гану прилетел десант журналистов CNN. Та же ситуация произошла в Нигерии. Однако не исключено, что Open Society нанимала «троллей» и в других странах третьего мира.

Миф о «русском вмешательстве» стал для американского истеблишмента предлогом не только для финансового обогащения за счет налогов, но и спасением от любых провалов — все свои неудачи элита США может списывать на «российскую угрозу».

ФАН надеется получить ответы от ФБР, ЦРУ, Национального фонда демократии, Демпартии, Минюста США и АНБ на направленные запросы с внятными разъяснениями о целях выявленных махинаций.

1 Организация запрещена на территории РФ.