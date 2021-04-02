Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: причины и признаки РАС

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля уже на протяжении 13 лет. Решение посвятить день проблеме осведомленности о расстройствах аутистического спектра приняла Генеральная Ассамблея ООН, чтобы обеспечить детям и взрослым с аутизмом возможность жить полной и содержательной жизнью.

Что такое РАС

Расстройство аутистического спектра (РАС), или Аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в раннем возрасте и не зависит от пола, расы или социально-экономического положения. Аутизм — это особенность развития организма.

Основными симптомами РАС являются неспособность к социализации, трудности в общении с другими людьми, отсутствие жестов и мимики, а также ограниченность интересов и повторение стереотипных действий. Зачастую РАС сопровождается другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием и гиперактивным расстройством с дефицитом внимания.

Изученность аутизма

Точные причины аутизма до сих пор не определены. Главными версиями возникновения РАС являются генетические изменения — наследственность, а также экологическая обстановка. Несмотря на то, что исследователи выявили десятки генов, связанных с аутизмом, они не могут полностью объяснить причины появления болезни и ее симптомов.

Способов вылечить аутизм полностью пока нет, однако можно улучшить положение людей с РАС за счет проведения поведенческой терапии, обучения окружающих и правильного ухода. Это позволяет снизить затруднения в коммуникации и социализации, повысить качество жизни и обеспечить благополучную жизнь.

В России выявляемость аутизма у детей существенно увеличилась. Это не значит, что увеличилось число граждан с РАС, скорее усовершенствовалась диагностика. С 2020 года проводится профилактический скрининг для выявления рисков развития аутизма. По данным за 2019 год, в России более 31 тысячи детей с диагностированным РАС.

Признаки РАС

Психолог Наталья Наумова рассказала в комментарии Федеральному агентству новостей, какие первые признаки РАС проявляются у детей в раннем возрасте.

— Ребенок потерял функцию — малыш мог говорить или произносить слоги, но потом эта функция пропала.

— Ребенок не смотрит в глаза — при общении с родителями или посторонними людьми ребенок избегает зрительного контакта.

— Ребенок немного неуклюжий, на невербальном уровне отталкивает других — он может навалиться, толкнуть.

— Много истерик — после четырех лет ребенок часто возмущается и устраивает истерики.

— Сложно переключить ребенка с одного вида деятельности на другой — у ребенка есть ритуалы, которые он не может нарушать, например, ложку должна подавать только мама.

Наумова предупредила, что названные особенности не всегда свидетельствуют о развитии РАС. Однако в совокупности эти признаки могут стать поводом для обращения к врачу.