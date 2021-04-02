В Воронеже студенты-медики получили на занятиях ожоги роговиц

Воронеж, 2 апреля. Студенты медицинского университета пострадали на заседании кружка при кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности.

Через 15 минут после начала урока ученики стали жаловаться на жар, боль и резь в глазах. Выяснилось, что в аудитории были включены кварцевые лампы. Все, кто находился в помещении, были направлены на офтальмологический осмотр.

По версии студентов, пострадали десятки человек, а лампы были включены на протяжении всего занятия. Медики диагностировали у них фотокератит — воспаление роговицы глаза, вызванное ожогом. Молодые люди также заявили о предвзятом отношении со стороны работников кафедры.

Официальная версия вуза разнится с рассказом учеников. По версии университета, лампы случайно включил один из ребят. Затем их сразу выключили, обследование прошли 82 человека. Ни у кого ожогов роговицы не выявили.

Следственный комитет региона организовал проверку по делу для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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