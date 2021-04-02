Задержанный ФСБ националист действовал по указаниям украинских кураторов

Барнаул, 2 апреля. Силовики Алтайского края задержали сторонника украинских националистов, который готовил акции «прямого действия» против мигрантов.

Пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) России сообщила о задержании в столице Алтайского края местного жителя, являющегося сторонником украинских радикалов. Он готовился совершить так называемые акции «прямого действия» против мигрантов по указанию членов националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО).

Личность задержанного в Алтайском крае следствием пока не раскрывается. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.