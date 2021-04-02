РФПИ анонсировал презентацию робота, который производит 300 тестов на COVID-19 в час

Москва, 2 апреля. Российские ученые начнут производить 300 тестов на COVID-19 в час при помощи уникального робота, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разработка и последующее внедрение данного робота на производство поможет России и всему миру автоматизировать сдачу тестов на коронавирус вне лабораторий. Такое заявление глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран», — заявил он.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 РФПИ поставил более 15 млн тестов на коронавирус в 17 стран мира. Среди них — ОАЭ, Австрия и Франция.

Президент РФ Владимир Путин заявил об эффективности российской вакцины против всех известных штаммов коронавирусной инфекции. Отличных показателей препарата удалось достичь благодаря двум уколам.