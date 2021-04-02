Политолог Новокрещенов: провокации НАТО против «СП-2» не помешают строительству объекта

Москва, 2 апреля. Военные корабли и субмарины иностранных государств не помешают строительству «Северного потока – 2», считает политолог Александр Новокрещенов.

Иностранные корабли способны нанести только технический урон объекту, однако в таком случае обязанность за восстановление нитей газопровода ляжет на плечи Германии. Об этом Общественной службе новостей рассказал политолог, профессор РАНХиГС Александр Новокрещенов.

Следует напомнить, что в зоне строительства «Северного потока — 2» зафиксирована активность иностранных военных кораблей. Помимо этого, замечены самолеты и вертолеты НАТО.

Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин отметил, что суда должны держаться на расстоянии в 2,4 километра от данного объекта, однако в компании регулярно фиксируют нарушения установленных границ.

Новокрещенов подчеркивает, что от этих провокаций сильнее всего пострадает Германия, вложившая в постройку газопровода значительно больше средств, чем Россия.

«Эта демонстрация не несет никакой военной опасности. Дания и другие небольшие европейские страны НАТО не имеют никакого значения в политическом отношении. Это психологическое давление на строителей и только», — подчеркнул политолог.

По его словам, подобного рода акции вписываются в общий фон отношений с Западом и США, учитывая, что этот фон весьма напряженный.

Ранее российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал, кто стоит за провокациями против строителей «Северного потока — 2»